Sinop Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Sinop Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası camiayı yaşanan vahşete tepki göstermeye davet etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası camiaya çağrıda bulunularak İsrail'in vahşetin durdurulması, ateşkes sürecinin sağlanması ve kalıcı çözümün hayata geçirilmesi istendi. Ayrıca, dünya genelinde gerçekleştirilen protesto ve yürüyüşlerin desteklendiği ve akademik özgürlüklerin savunulduğu belirtildi.

15.06.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası camiayı yaşanan vahşete tepki göstermeye davet etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 aydır artarak devam eden saldırıları sonucunda 15 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşetin acil olarak durdurulması için uluslararası camiaya çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21. yüzyılda böylesine bir vahşetin dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmesinden insanlık adına utanç duyuyor, tüm vicdan sahiplerini bu dehşet karşısında sessiz kalmamaya, tepki göstermeye davet ediyor, soykırıma dönüşen bu vahşeti şiddetle kınıyoruz. İsrail'i derhal uluslararası anlaşmaları, kuralları ve insan haklarını dikkate almaya, katliamları bir an önce durdurmaya, ateşkes sürecini sağlamaya ve kalıcı çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz. Bugün Filistin'de yaşanan vahşet, güçlü bir devlet olmanın önemini bizlere tekrar hatırlatmıştır. Bu nedenle Sinop Üniversitesi olarak bilimin ve eğitimin gücüne inanarak tüm imkanlarımızla ülkemizin teknolojik, kültürel ve akademik gelişimi için seferber olduğumuzu vurguluyor, akademik özgürlüklere yönelik saldırıların etkisizleştirilmesi, çocukların güvende olduğu daha adil bir dünya tesisi ve Filistin'in bağımsızlığı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna bildiriyoruz."

Açıklamada, dünya genelinde üniversitelerde İsrail'in soykırımına karşı gerçekleştirilen protesto ve yürüyüşlerin de desteklendiği aktarılarak, "Barış yanlısı gençlerin ve akademisyenlerin dünya barışına sahip çıkmada gösterdikleri kararlı duruşunu takdir ediyoruz." denildi.

Açıklamada, "İsrail'in katliamına sessiz kalamayan, sadece vicdanının sesini dinleyen akademisyenlere ve öğrencilere yönelik akademik özgürlükleri yok sayan tavrı, şiddetle kınıyoruz. Diğer yandan bu kararlı duruş nedeniyle kürsüsünü kaybeden tüm bilim insanlarına ve eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere, akademik dayanışmanın gereği olarak üniversitemizin kapılarının açık olduğunu belirtiyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Dünya, Uluslararası, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop Üniversitesi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement