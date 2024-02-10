Sinop Üniversitesi'nden iklim değişikliğine uyum projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinop Üniversitesi'nden iklim değişikliğine uyum projesi

Sinop Üniversitesi\'nden iklim değişikliğine uyum projesi

Sinop Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 'Karadeniz'deki Deniz Koruma Alanları İçin Deniz Çayırlarının Haritalanması Yoluyla İklim Değişikliğine Uyumun Güçlendirilmesi Projesi' tanıtım toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. Deniz çayırlarının haritalanma yöntemlerinin ele alındığı bildirgede, yapay resiflerin iklim değişikliğine uyum için önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

10.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, " Karadeniz'deki Deniz Koruma Alanları İçin Deniz Çayırlarının Haritalanması Yoluyla İklim Değişikliğine Uyumun Güçlendirilmesi Projesi" tanıtım toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Sabri Bilgin'in yaptığı projenin tanıtım toplantısı, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde 7-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, deniz çayırlarının haritalanma yöntemlerinin, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi uzmanları tarafından detaylı olarak ele alınarak uygulanacak yöntemin açıklandığı belirtildi.

Karadeniz'de karbon yutak alanları (Karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal veya insan yapımı sistemler) ve denizlerin akciğeri olarak nitelendirilen deniz çayırlarını içeren hassas habitatların yapay resiflerle desteklenmesinin kıyı balıkçılığı, biyoçeşitlilik ve küresel iklim değişikliğine olumlu etkilerinin uzmanlar tarafından anlatıldığı aktarılan bildirgede, yapay resifler, deniz çayırları, projenin Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıda yapay resif uygulaması için alan seçimi ile yapay resiflerin taşıması gereken özelliklerin ele alındığı anlatılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Sinop civarında yapay resiflerin taşıması gereken özellikler belirlendi. Bu resiflerin atılacağı alanlar için ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındı ve Bakanlığa sunulacak talep yazısı hazırlandı. Konuyla ilgili proje ortağı tarafından Karadeniz'in Romanya sahillerinde yapılan çalışma sonuçları da dikkate alındı. Sinop civarında deniz çayırlarının bulunduğu alanlar ile muhtemel yapay resiflerin yerleştirileceği alanlar, proje ekibi ve ortakları tarafından ziyaret edilerek yerinde gözlemler yapıldı. Küresel iklim değişikliğinin nedenlerinden sera gazı salınımının azaltılmasına büyük katkıları olan ve doğal karbon yakalama, depolama ve kullanma teknoloji, mavi karbon ekosistemi ve denizlerin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarının haritalandırılması ve bu hassas habitatların yapay resiflerle güçlendirilerek hem biyoçeşitliliğin hem de kıyı balıkçılığının desteklenmesi sağlanacaktır. Bundan sonra yapılacak proje aktiviteleri, proje ortakları ile değerlendirilerek toplantı sonuçlandırılmıştır."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
    00:39 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.

  • Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı
    10 Şub Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

  • AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
    10 Şub AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü
    10 Şub Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

  • Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı
    10 Şub Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı

    Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.

  • Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim
    10 Şub Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim

    RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.

  • Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk
    10 Şub Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

  • ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı
    10 Şub ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı

    ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İklim Değişikliği, Karadeniz, Sinop, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Üniversitesi'nden iklim değişikliğine uyum projesi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop Üniversitesi'nden iklim değişikliğine uyum projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement