Sinop Üniversitesi\'nden iklim değişikliğine uyum projesi

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Sinop Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, " Karadeniz'deki Deniz Koruma Alanları İçin Deniz Çayırlarının Haritalanması Yoluyla İklim Değişikliğine Uyumun Güçlendirilmesi Projesi" tanıtım toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Sabri Bilgin'in yaptığı projenin tanıtım toplantısı, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde 7-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, deniz çayırlarının haritalanma yöntemlerinin, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi uzmanları tarafından detaylı olarak ele alınarak uygulanacak yöntemin açıklandığı belirtildi.

Karadeniz'de karbon yutak alanları (Karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal veya insan yapımı sistemler) ve denizlerin akciğeri olarak nitelendirilen deniz çayırlarını içeren hassas habitatların yapay resiflerle desteklenmesinin kıyı balıkçılığı, biyoçeşitlilik ve küresel iklim değişikliğine olumlu etkilerinin uzmanlar tarafından anlatıldığı aktarılan bildirgede, yapay resifler, deniz çayırları, projenin Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıda yapay resif uygulaması için alan seçimi ile yapay resiflerin taşıması gereken özelliklerin ele alındığı anlatılan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Sinop civarında yapay resiflerin taşıması gereken özellikler belirlendi. Bu resiflerin atılacağı alanlar için ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındı ve Bakanlığa sunulacak talep yazısı hazırlandı. Konuyla ilgili proje ortağı tarafından Karadeniz'in Romanya sahillerinde yapılan çalışma sonuçları da dikkate alındı. Sinop civarında deniz çayırlarının bulunduğu alanlar ile muhtemel yapay resiflerin yerleştirileceği alanlar, proje ekibi ve ortakları tarafından ziyaret edilerek yerinde gözlemler yapıldı. Küresel iklim değişikliğinin nedenlerinden sera gazı salınımının azaltılmasına büyük katkıları olan ve doğal karbon yakalama, depolama ve kullanma teknoloji, mavi karbon ekosistemi ve denizlerin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarının haritalandırılması ve bu hassas habitatların yapay resiflerle güçlendirilerek hem biyoçeşitliliğin hem de kıyı balıkçılığının desteklenmesi sağlanacaktır. Bundan sonra yapılacak proje aktiviteleri, proje ortakları ile değerlendirilerek toplantı sonuçlandırılmıştır."