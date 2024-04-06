Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özarslan, mesajında, AA'nın kuruluşundan bugüne doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermediğini belirtti.
Türkiye'nin dünyadaki sesi AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Özarslan, "Dünyadaki sesimiz, kulağımız ve gözümüz olan, ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde dünyaya ulaştıran milli haber ajansımız Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Kocabay, yaşanan olayı anlatarak hukuki süreci başlattığını belirtti. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Kocabay, çocuklarının velayetini almak için mücadele edeceğini ifade etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen anne ve erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, farklı ilçelerde ikamet eden aileleri ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti ve maddi ve manevi desteklerini sundu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde 500 jandarma personeli, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların güven içerisinde bir bayram geçirmeleri amacıyla görev yapacak. Bayram tatili süresince 130 unsur ve 500 personel, 24 saat esasına göre huzur ve güven ortamını sağlamak için görev yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?