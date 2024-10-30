Sinop Valisi Özarslan'dan uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu - Son Dakika
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Sinop Valisi Özarslan'dan uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu

Sinop Valisi Özarslan\'dan uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Sinop'un hangi sokağında, hangi caddesinde, nerede bu kötüler ve kötülükler yoğunlaşıyor, hepsini biliyor ve takip ediyoruz.

30.10.2024 13:16
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Sinop'un hangi sokağında, hangi caddesinde, nerede bu kötüler ve kötülükler yoğunlaşıyor, hepsini biliyor ve takip ediyoruz." dedi.

Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"nin eğitim toplantısına katılan Özarslan, kentte uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde güvenlik birimlerince yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin kent genelinde çok sayıda başarılı operasyona imza atarak suç ve suçlulara göz açtırmadığına dikkati çeken Özarslan, bu mücadeleyi yaparken özellikle anneleri yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.

Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede İçişleri Bakanlığı tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"ni çok önemsediklerini, başarılı sonuçlar elde edeceklerine yürekten inandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele, yeni bir boyut kazanmıştır. NARVAS veriyi bilgiye, bilgiyi güce dönüştüren analiz platformudur. NARVAS, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) aracılığıyla vatandaşlardan gelen narkotik ihbar ve bildirimlerin analizini yapan bir yazılımdır. Bu uygulamanın faydası, nereden, hangi sokaktan, hangi saatte, hangi günlerde, ne yoğunlukta ihbarlar geliyor, bunlar analiz ediliyor. Böylece o bölgelere insan kaynağımızı ve araç gereçlerimizi yönlendiriyoruz. Bu, çok önemli. Biz de kendi ölçeğimizde Sinop'un hangi sokağında, hangi caddesinde, nerede bu kötüler ve kötülükler yoğunlaşıyor, hepsini biliyor ve takip ediyoruz."

Vali Özarslan, programa katılanların telefonlarına UYUMA uygulamasını indirmelerini ve çevrelerinde yaşanması muhtemel bu tür olayları uygulama üzerinden ihbarda bulunmalarını istedi.

Programda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay ekiplerince bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğine dair katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Valisi Özarslan'dan uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu - Son Dakika

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