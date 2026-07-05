Sinotruk\'tan Tanzanya\'ya Rekor Sevkiyat

TAİZHOU, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çinli ağır hizmet kamyonu üreticisi Sinotruk tarafından üretilen 513 araç ile 40.500 ton çimento malzemesi yüklü bir kargo gemisi cumartesi günü Çin'in doğusundaki Taizhou kentinden Tanzanya'ya doğru yola çıktı. Sevkiyatla birlikte, Taizhou Limanı'ndan tek bir gemiyle ihraç edilen araç sayısında yeni bir rekora imza atıldı.