ŞİÖ Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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ŞİÖ Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı için saygı duruşunda bulundu

ŞİÖ Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı için saygı duruşunda bulundu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Toplantıda, ŞİÖ üyesi olan diğer ülkelerin bakanlarıyla birlikte çeşitli konuları görüşen bakanlar, ayrıca ŞİÖ'nün uluslararası saygınlığının arttığını ve Astana Zirvesi'ne hazırlık yaptıklarını belirtti.

21.05.2024 14:47
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları, örgütün üyesi olarak bugün aralarında olması planlanan ancak helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Astana'da ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı düzenlendi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ravi Dammu ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ve ŞİÖ Genel Sekreter Zhang Ming katıldı.

Örgütün gözlemci ülkesi Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik de toplantıda yer aldı.

Bakanlar, bugün aralarında olması planlanan ancak helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak toplantıya başladı.

Nurtleu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kurucu ülkelerinden biri oldukları ŞİÖ'ye üye ülkeleri Kazakistan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bugünkü toplantının 3-4 Temmuz'da Astana'da düzenlenecek ŞİÖ 24'üncü Zirvesi için yapılan hazırlıkların son aşaması olduğunu dile getiren Nurtleu, ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilk defa katılan Pakistan ve Belaruslu mevkidaşlarını selamladı.

ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

9 üyeden oluşan örgütün 10 yıllık tarihinde uluslararası saygınlığını pekiştirdiğini belirten Zhang, bu süre zarfında üye ülkeler arasında karşılıklı güvenin arttığını bildirdi.

Zhang, bugün toplantıda bakanların örgüt kapsamında çeşitli alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla pratik etkileşimi güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını ve Astana Zirvesi'ne son hazırlıkları gözden geçirdiklerini kaydetti.

Özellikle Belarus'un tam üye olarak kabul edilmesine ilişkin süreci görüştüklerini aktaran Zhang, Kazakistan'ın dönem başkanlığındaki ŞİÖ Astana Zirvesi'nin örgüte yeni bir ivme kazandıracağını umduklarını söyledi.

Zhang, toplantıda bakanlar tarafından ŞİÖ çerçevesinde çok taraflı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 22 belgenin imzalandığını ve Pakistan'ın üye olduktan sonra ilk kez bu sonbaharda ŞİÖ Hükümet Başkanları toplantısına ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ŞİÖ Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika

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