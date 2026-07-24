ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Çolpon-Ata'da - Son Dakika
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ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Çolpon-Ata'da

ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Çolpon-Ata\'da
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Kırgızistan, ŞİÖ Bakanları toplantısında zirve hazırlıkları ve güvenlik konularını tartıştı.

ÇOLPON- Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı düzenlendi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in başkanlığındaki toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ve ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Yürütme Kurulu Direktörü Ularbek Şarşeyev katıldı.

ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları değerlendirildi

Dışişleri Bakanı Kulubayev'in katılımcıları tek tek karşılaması ve aile fotoğrafı çektirmesiyle başlayan toplantıda, yaklaşan ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları değerlendirildi. Toplantı, zirvede sunulacak belgelerin imzalanmasıyla sona erdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulubayev, ŞİÖ toplantılarının Kırgızistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ'nün 25 Yılı: Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte" temasıyla yapıldığını hatırlattı.

Toplantıda uluslararası ve bölgesel güvenliğe ilişkin güncel konularda görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Kulubayev, örgüt içindeki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği, Şanghay İşbirliği Örgütü alanında güvenlik ve istikrarın sağlanması, ticaret ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, ulaşım ve lojistik bağlantısı, enerji, dijital kalkınma ile insani ve kültürel işbirliği konuları masaya yatırıldığını anlattı.

Kulubayev, toplantının en önemli gündem maddesinin yaklaşan ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne yönelik hazırlıklar olduğunu ifade etti.

"Zirve için belge paketi tamamlandı"

Bakanların, liderlerin onayına sunulacak belge paketinin hazırlığını tamamladıklarını bildiren Kulubayev, "Zirvenin en önemli belgesi, ŞİÖ içindeki işbirliğine yönelik yaklaşımlarımız ile küresel ve bölgesel gündemdeki acil konulara ilişkin mutabık kalınan pozisyonları yansıtacak 25. Yıl Dönümü Bişkek Deklarasyonu olacaktır. Örgütün ana belgesi olan ŞİÖ Tüzüğü'nde Değişiklikler ve Ek Protokol taslağı, ülkelerimizin liderlerinin imzasına hazırlanmaktadır. Ayrıca, ŞİÖ'nün faaliyetlerini daha da geliştirmeyi, kurumsal potansiyelini güçlendirmeyi ve tüm kilit alanlarda pratik işbirliğini genişletmeyi amaçlayan bir dizi devlet başkanı kararı da hazırlanmaktadır." diye konuştu.

"Dünya, en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor"

Toplantıda tarafların dünyanın son zamanlarda en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını kabul ettiğini vurgulayan Kulubayev, "Çeşitli bölgelerde silahlı çatışmalar devam ediyor, jeopolitik gerilimler artıyor ve uluslararası ilişkilerde güven krizi yaşanıyor. Gıda, enerji ve çevre güvenliğine yönelik tehditler giderek büyüyor." dedi.

"ŞİÖ+" Zirvesi bölgesel işbirliğine yeni ivme kazandıracak

Kulubayev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından "ŞİÖ+" formatında bir zirve daha yapılacağını vurguladı. ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi ile eş zamanlı olarak hayata geçirilecek bu önemli formatın, örgütün etki alanını ve diyalog zeminini genişletmeyi hedeflediğini kaydetti.

Bakanlar, Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Öte yandan, katılımcı dışişleri bakanları toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinin açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Caparov, görüşmede ŞİÖ'nün ortak sorumluluk ve koordineli eylem alanı olarak güçlenmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

Şanghay İşbirliği Örgütü, Dış Politika, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Çolpon-Ata'da - Son Dakika

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