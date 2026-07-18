Sırakaya: Adalet üreten tek ülke Türkiye, tek lider Erdoğan - Son Dakika
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Sırakaya: Adalet üreten tek ülke Türkiye, tek lider Erdoğan

Sırakaya: Adalet üreten tek ülke Türkiye, tek lider Erdoğan
18.07.2026 16:35
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"Bugün insanlar ölürken insanlığın da sessiz kaldığı bir ortamda adalet, merhamet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke var. O ülkenin adı, Türkiye. Tek lider var, onun da adı Recep Tayyip Erdoğan"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Bugün insanlar ölürken insanlığın da sessiz kaldığı bir ortamda adalet, merhamet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke var. O ülkenin adı, Türkiye. Tek lider var, onun da adı Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Sırakaya, bir otelde düzenlenen İç Anadolu Bölgesi 3 Kademe Değerlendirme Toplantısı'nda, dünyanın çok kutupluluğa doğru yol aldığı bir süreci gördüklerini söyledi.

Çok kutuplu bir dünyanın geçmiş dönemlere kıyasla daha sert mücadelelere de şahitlik ettiğini gözlemlediklerini anlatan Sırakaya, dünyanın yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Sırakaya, bu meydan okumaların Habil ile Kabil'in, Yusuf ile Firavun'un, İbrahim ile Nemrut'un mücadelesinde olduğu gibi bugün de sürdüğüne işaret ederek, "Bir tarafta vahdet medeniyeti, bir tarafta vahşet medeniyeti. Doğru ile yanlışın mücadelesi ezelden ebede kadar devam edecek olan bir mücadele. Güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik risklerin arttığı, uluslararası kuruluşların içinin boşaltıldığı ve kurala dayalı bir sistemin yerine gücü elinde bulunduranın sistemini dayatmış olduğu bir sürece evriliyor." diye konuştu.

Dünyada mülteci konumunda olan 43,7 milyon insanın varlığına değinen Sırakaya, "Kendi ülkesinde memleketini, vatanını, şehrini, ilini, ilçesini terk etmek zorunda olan insanları da dahil ettiğimizde 122 milyona ulaşıyor. Bugün dünyada 673 milyon insan kronik açlık çekmekte. Dünya nüfusunun yüzde 8,2'sinden bahsediyoruz. Orta ölçekli ve yüksek ölçekli gıda güvensizliği yaşayan insanların oranı dünya nüfusunun yüzde 20'sinden fazla." ifadelerini kullandı.

"Bugün insanlar öldürülürken dünyanın sessiz kaldığı bir süreci yaşıyoruz"

Sırakaya, bugün dünyada bir analize göre 25 vekalet savaşının devam ettiğine atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

"Kızgın demiri kendi elleriyle tutmadıkları bu mücadeleyi başkalarının üzerinden vermiş oldukları vekalet savaşından bahsediyoruz. Bombayı 'Allahu Ekber' diyerek ateşlediği, bombanın düştüğü yerde de insanın 'Allahu Ekber' diyerek şehit olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bölgesel barış olmadan küresel istikrarın olamayacağı, küresel istikrar olmadan dünyada hiç kimsenin güvende olamayacağını bildiğimiz bir süreçte uluslararası barışı tahkim etmekle görevli olan Birleşmiş Milletler'in çok zor süreçte ilerlediği, hatta işlevsiz hale geldiği bir dönemi de hep beraber gözlemliyoruz. Gazze'ye, Batı Şeria'ya giremeyen bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden bahsediyoruz."

Adaletsiz yapıdan adalet üretebilmenin mümkün olmayacağına değinen Sırakaya, şöyle devam etti:

"Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız her ortamda 'Dünya beşten büyük.' diyor. Bugün gelmiş olduğumuz noktada uluslararası tüm kurumların içinin boşaltıldığı işlevsiz hale geldiği bir süreci yaşıyoruz. Bugün insanlar öldürülürken dünyanın sessiz kaldığı bir süreci yaşıyoruz. Şair, 'insanlar ölebilir ama insanlık ölmemeli' diyor. Bugün insanlar ölürken insanlığın da sessiz kaldığı bir ortamda adalet, merhamet ve vicdan eksenli siyaset üreten tek ülke var. O ülkenin adı, Türkiye. Tek lider var, onun da adı Recep Tayyip Erdoğan."

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise dünyanın eski dengelerinin sarsıldığını, yeni güç merkezlerinin, ittifakların ve güvenlik anlayışlarının ortaya çıktığı tarihi bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

UCLG'de Türkiye'nin tecrübesini dünya şehirleriyle paylaşacaklarını aktaran Altay, başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyanın sesini en güçlü şekilde duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı ve Konya Milletvekili Meryem Göka ile AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de konuşma yaptı.

Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, Hasan Ekici ile parti yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

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