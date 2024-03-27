Sırbistan Cumhurbaşkanı: Ülkemiz zor günler bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırbistan Cumhurbaşkanı: Ülkemiz zor günler bekliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesini zor günlerin beklediğini ve halkını bilgilendireceğini açıkladı. Vucic, Sırbistan'ın ve Sırp Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarının tehlikede olduğunu belirtti. Ayrıca, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik başvurusunun tüm uluslararası kuralları ihlal ettiğini savundu.

27.03.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesini zor günlerin beklediğini belirtti.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesini zor günlerin beklediğini, Sırp halkını gelecek günlerde bu konuda bilgilendireceğini duyurdu.

Paylaşımında son 48 saat içerisinde şu an söylemesi kolay olmayan bir haber aldıklarını belirten Vucic, "Hem Sırbistan'ın hem de (Bosna Hersek'teki iki entiteden) Sırp Cumhuriyeti'nin hayati ulusal çıkarlarını doğrudan tehlikeye atıyorlar." ifadesini kullandı.

Vucic paylaşımında ayrıca, "Zor olacak, şimdiye kadarkilerin en zoru. Mücadele edeceğiz. Sırbistan kazanacak." değerlendirmesine yer verdi.

Öte yandan, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan Radyo Televizyonuna (RTS) Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik başvurusunun bugün yapılacak oturumda görüşülecek olmasını değerlendirdi.

Vucevic, söz konusu başvurunun tüm uluslararası kuralları ihlal ettiğini savundu.

Bu arada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kosova'nın konseye üyelik başvurusunun görüşüleceği tek gündem maddesiyle bugün toplanacak.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik süreci

Sırbistan'dan 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 24 Mayıs 2023'te Kosova'nın konseye üyelik talebini onaylayarak AKPM'ye ilettiğini duyurmuş, AKPM uzmanları tarafından Kosova'nın başvurusuyla ilgili görüş hazırlanmıştı.???????

Kaynak: AA

Sırbistan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhurbaşkanı: Ülkemiz zor günler bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
12:22 Almanya’ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri’nden tepki Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
14:25 TEM Düzce’DE otobüs tıra çarptı: 17 yaralı TEM Düzce'DE otobüs tıra çarptı: 17 yaralı
14:06 YouTuber eşi Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklayan sanık hakim karşısında YouTuber eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan sanık hakim karşısında
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
11:42 Özkan Uğur’un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner’e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık Özkan Uğur'un eşinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner'e sitem: Erkenden sahneye çıktılar 6 ay yasımızı tutsaydık
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
10:11 İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nun afişleri Birçok yere asıldı İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun afişleri! Birçok yere asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 15:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı: Ülkemiz zor günler bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement