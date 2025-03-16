Sırbistan'da Büyük Öğrenci Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırbistan'da Büyük Öğrenci Gösterisi

Sırbistanda öğrenciler, kazada 15 kişinin ölümüne yol açan hükümete karşı büyük bir gösteri düzenledi.

16.03.2025 03:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle hükümete tepkilerini sürdüren öğrenciler, başkent Belgrad'da on binlerce kişinin katılımıyla ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birini düzenledi.

"15 kişi için ayın 15'i" sloganıyla düzenlenen gösteride ülkenin dört bir yanından gelen 100 bini aşkın kişi başkentteki meclis binası ve Slavija Meydanı'nda toplandı.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda, 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazanın ardından taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini belirten öğrenciler, toplanmayı sürdürecekleri mesajını verdi.

Bu arada, yüzleri maskeli bir grubun öğrencilere su ve taş fırlatması üzerine gösterinin organizatörleri meclis binası önündeki kalabalığın dağılmasını istedi. Alanda bazı kişiler arasında kısa süreli arbede yaşandığı da belirtildi.

Slavija Meydanı'ndaki gösteriyi de sonlandıran öğrenciler sokakları temizleyerek alandan dağıldı. Gösteri boyunca yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Ulusal medya, bugünkü gösterinin ülke tarihinin en büyük eylemlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Sırp lider Vucic, gösterilerin ardından ulusa seslendi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gösterilerin ardından ulusa seslendi. Vucic, hükümete yönelik öfke ve kızgınlığın olduğu gösterilerin ağır yaralı veya can kaybı olmadan sonlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, medyada yer alan ses bombası kullandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Öğrenci gösterilerinin 4 buçuk aydır belirli aralıklarla devam ettiğine işaret eden Vucic, "Bugünkü gösterilerde 56 kişi yaralandı, 22 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere 107 bin kişi katıldı. Öğrencilerden hiçbir baskı altında hissetmeden durumu analiz etmelerini rica ediyorum. Görecekler ki taleplerinin çoğu yerine getirildi." dedi.

Vucic, halkın renkli devrim veya çatışma istemediğini vurgulayarak, "Bugün Sırbistan'da barış ve istikrarı korumayı başardık." diye konuştu.

Novi Sad'daki kaza sonrası Sırbistan'da neler oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösteriler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Sırbistan, Güvenlik, Politika, Hükümet, Belgrad, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da Büyük Öğrenci Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
Trump, Elon Musk’ın oğlunu gösterirken “X“ hareketi yaptı Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptı
Yerli mi, yabancı mı TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi Yerli mi, yabancı mı? TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi
Premier Lig’de bir ilk Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti Premier Lig'de bir ilk! Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti
Gazeteci İsmail Saymaz’a yurt dışına çıkış yasağı konuldu Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Adana’da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

23:32 ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
21:57 İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
21:52 Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
20:40 İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
17:22 İstanbul’da bugüne dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da bugüne dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
09:12 Gidecek mi kalacak mı Osimhen’den Barcelona ve transfer yanıtı Gidecek mi kalacak mı? Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı
09:00 Olağanüstü deneme Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti
08:51 Son zamanların gözdesiydi Altının o çeşidinin satışı yasaklandı Son zamanların gözdesiydi! Altının o çeşidinin satışı yasaklandı
08:46 Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 04:02:42. #7.13#
SON DAKİKA: Sırbistan'da Büyük Öğrenci Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.