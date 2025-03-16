Sırbistan'da Büyük Öğrenci Gösterisi

Sırbistan'da geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle hükümete tepkilerini sürdüren öğrenciler, başkent Belgrad'da on binlerce kişinin katılımıyla ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birini düzenledi.

"15 kişi için ayın 15'i" sloganıyla düzenlenen gösteride ülkenin dört bir yanından gelen 100 bini aşkın kişi başkentteki meclis binası ve Slavija Meydanı'nda toplandı.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda, 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazanın ardından taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini belirten öğrenciler, toplanmayı sürdürecekleri mesajını verdi.

Bu arada, yüzleri maskeli bir grubun öğrencilere su ve taş fırlatması üzerine gösterinin organizatörleri meclis binası önündeki kalabalığın dağılmasını istedi. Alanda bazı kişiler arasında kısa süreli arbede yaşandığı da belirtildi.

Slavija Meydanı'ndaki gösteriyi de sonlandıran öğrenciler sokakları temizleyerek alandan dağıldı. Gösteri boyunca yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Ulusal medya, bugünkü gösterinin ülke tarihinin en büyük eylemlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Sırp lider Vucic, gösterilerin ardından ulusa seslendi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gösterilerin ardından ulusa seslendi. Vucic, hükümete yönelik öfke ve kızgınlığın olduğu gösterilerin ağır yaralı veya can kaybı olmadan sonlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, medyada yer alan ses bombası kullandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Öğrenci gösterilerinin 4 buçuk aydır belirli aralıklarla devam ettiğine işaret eden Vucic, "Bugünkü gösterilerde 56 kişi yaralandı, 22 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre gösterilere 107 bin kişi katıldı. Öğrencilerden hiçbir baskı altında hissetmeden durumu analiz etmelerini rica ediyorum. Görecekler ki taleplerinin çoğu yerine getirildi." dedi.

Vucic, halkın renkli devrim veya çatışma istemediğini vurgulayarak, "Bugün Sırbistan'da barış ve istikrarı korumayı başardık." diye konuştu.

Novi Sad'daki kaza sonrası Sırbistan'da neler oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösteriler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.