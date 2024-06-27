Sırbistan'da 'İyi Günler' Festivali İptal Edildi - Son Dakika
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Sırbistan'da 'İyi Günler' Festivali İptal Edildi

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, 'Kosova ile kültürel yakınlaşmayı' amaçlayan 'İyi günler (Mirëdita, dobar dan)' sanat festivalinin iptal edildiğini duyurdu. Festivalin iptal sebebi güvenlik riski ve huzuru bozma tehlikesi olarak açıklandı.

27.06.2024 20:40
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Sırbistan İçişleri Bakanlığı, "Kosova ile kültürel yakınlaşmayı" amaçlayan "İyi günler (Mirëdita, dobar dan)" sanat festivalinin iptal edildiğini duyurdu.

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, bu akşam Belgrad'da yapılması planlanan festivalin, güvenlik riski, kamu düzenini ve huzuru bozma tehlikesi nedeniyle iptal edilmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

Öte yandan, festivalin yapılması planlanan alanda bir araya gelen aşırı sağcı Sırplar, "Kosova Sırbistan'dır" ve "Vazgeçmek yok" yazılı dövizler açtı.

Kosova yerel medyasında yer alan haberlerde ise Sırbistan polisinin, Kosovalı organizatör, davetli ve gazetecilerin Belgrad'a girmesine izin vermediği belirtildi.

Belgrad'daki Kosova İrtibat Bürosu Sekreteri Fatmir Haxholli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, festivale katılmak için Kosova'dan yola çıkan, 20'den fazla katılımcının bulunduğu otobüsün dönüş yolunda olduğunu bildirdi.

Paylaşımında, festival alanında 16 Kosovalı katılımcının bulunduğunu vurgulayan Haxholli, "Sırbistan ayrıca şu anda Belgrad'da bulunan diğer 16 katılımcıdan da sorumlu. Holiganların sayısı artabilir ama onların güvenliğini sağlayacak her türlü önlem alınmalı!" ifadelerini kullandı.

Festival 2014'ten bu yana düzenleniyor

Yazılış anlamı sırasıyla Arnavutça ve Sırpça "İyi günler" olan "Mirëdita, dobar dan!" festivali, 2014'ten bu yana her haziranda Belgrad veya Priştine'de düzenleniyor.

Festival, Kosova ile Sırbistan arasında kalıcı barışın tesisi, kültürel alışverişlerin başlaması ve ülkeleri birbirlerinin kültürel sahneleriyle tanıştırmayı amaçlıyor.

Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırbistan'da 'İyi Günler' Festivali İptal Edildi - Son Dakika

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