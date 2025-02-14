Sırbistan'ın "Ulusal Günü" ve "Silahlı Kuvvetler Günü" Ankara'da resepsiyonla kutlandı

Güncel

Sırbistan'ın "Ulusal Günü" ve "Silahlı Kuvvetler Günü", Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, otelde düzenlenen resepsiyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Javonavic, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki köklü geleneğe dayanan karşılıklı ilişkilerin "önemini ve eşsizliğini" vurgulayarak iki ülke arasındaki diplomatik bağların 1878'de kurulduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 147. yıl dönümü olduğuna işaret eden Javonavic, ülkesinin Türkiye'de diplomatik temsilcilik açtığı döneme ilişkin bilgiler paylaştı.

Javonavic, bugün aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Günü'nün kutlandığını söyleyerek "Sırp Silahlı Kuvvetleri, bugün en yüksek standartlarda örgütlenmiş ve donatılmış modern bir Avrupa ordusudur." dedi.

Türkiye, "EXPO27 İhtisas Sergisi"ne katılımını teyit eden ilk ülkelerden oldu

Sırbistan'ın, başkent Belgrad'da "İnsanlık İçin Oyun(lar): Herkes için Spor ve Müzik" temasıyla düzenlenecek "EXPO27 İhtisas Sergisi"ne ev sahipliği yapacağını duyuran Büyükelçi, "Bu etkinliğe katılımını teyit eden ilk ülkelerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek isterim. Bu durum, aramızdaki derin ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerin bir diğer güçlü kanıtıdır." dedi.

Javonavic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2024'te Belgrad'a gerçekleştirdiği ziyaretin önemini vurguladı.

Ziyarete ilişkin anekdotlar paylaşan Javonavic, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 3,09 milyar avroya ulaştığını, ilerleyen yıllarda 5 milyar avroya ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Javonavic, "Sırbistan Cumhuriyeti, ekonomimize yönelik Türk yatırımlarının son 10 yılda 400 milyon dolar değerine ulaşarak katlanarak artmasından dolayı minnettar." dedi.

İki ülke arasındaki eğitim işbirliğine değinen Javonavic, şöyle konuştu:

"Belgrad Üniversitesindeki Doğu Bilimleri Bölümü'nün Balkanlar'ın en eskilerinden biri olması ve 1926 yılında açılması nedeniyle Ankara ve İstanbul üniversitelerinde Sırp Dili Bölümü'nün açılması yönündeki girişimin en kısa sürede hayata geçirilmesini umuyoruz."

Konuşmalarının ardından davetlilere yemek ikram edildi.