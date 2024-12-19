Sırbistan ve Kosova Liderleri AB Zirvesi'nde Değerlendirme Yaptı - Son Dakika
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Sırbistan ve Kosova Liderleri AB Zirvesi'nde Değerlendirme Yaptı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB'ye katılım müzakerelerinin 3. faslının ocak şubat açılacağını açıkladı.

19.12.2024 01:16
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Sırbistan ve Kosova liderleri, Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından değerlendirmede bulundu.

AB ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova liderlerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrası yerel basına konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB'ye katılım müzakereleri kapsamında üçüncü fasıl kümesinin ocak veya şubatta açılacağını söyledi.

Sırbistan'ın bunun açılması için gerekli koşulları yerine getirdiğini belirten Vucic, "Üçüncü fasıl kümesini açmamıza karşı çıkan 2 ülke var. En başta 8'di sayı." diye konuştu.

Kosova medyasında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde kabul edilen 2024 Brüksel Deklarasyonu'na katıldığını ancak bazı çekinceleri olduğuna dair yazılı açıklama yaptı.

Osmani'nin açıklamasında, deklarasyonda Kosova'ya yapılan saldırıların kınanmadığı ve Sırbistan'a da saldırgan tavırları nedeniyle tedbir uygulanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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