Şırdancı Patlamasında Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Cenazeleri Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırdancı Patlamasında Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Cenazeleri Toprağa Verildi

Şırdancı Patlamasında Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Cenazeleri Toprağa Verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Birgül Sarılmaz ve Evin Aslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Subaşı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana toprağa verildi. Patlamada hayatını kaybeden Evin Aslan'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ayrıca, patlamada yaşamını yitiren Dilek Bağ'ın cenazesi de aynı gün toprağa verildi.

01.07.2024 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARDEŞLERDEN BİRİ 4 AYLIK HAMİLEYMİŞ

İzmir'in Torbalı ilçesindeki şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşler Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İki kardeşin cenazeleri, Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'ne getirildi. Subaşı Camisi'nde öğle vakti iki kardeş için cenaze düzenlendi. Cenazeye İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, iki evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan İbrahim Savucu, Birgül Sarılmaz'ın eşi Deniz Sarılmaz, Evin Aslan'ın eşi Şükrü Aslan, aile yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından iki kardeşin cenazeleri, Subaşı Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi. Hayatını kaybeden Evin Aslan'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Gözü yaşlı baba İbrahim Savucu, "Pazara giderken olay yaşanmış. Küçük kız hamileydi. Bayramda eve gelmişlerdi. O zaman söylemişlerdi" dedi.

DİLEK BAĞ DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada patlamada yaşamını yitiren Dilek Bağ'ın yakınları tarafından alınan cenazesi de öğlen Torbalı'ya getirildi. Bağ için Fevzi Çakmak Mahallesi Hacıosman İhlas Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazede, Bağ'ın tabutuna duvak serildi. Annesi Adalet ve babası Murat Bağ, cenazede taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Bağ'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Elmalı Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kadir ÖZEN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: DHA

Torbalı, Subaşı, Otopsi, İzmir, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırdancı Patlamasında Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Cenazeleri Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:21:29. #1.12#
SON DAKİKA: Şırdancı Patlamasında Hayatını Kaybeden Kardeşlerin Cenazeleri Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement