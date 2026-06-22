Sirkeci Garı 'Kültür Adası' Olacak - Son Dakika
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Sirkeci Garı 'Kültür Adası' Olacak

Sirkeci Garı \'Kültür Adası\' Olacak
22.06.2026 10:54
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Bakan Ersoy, Sirkeci Garı’nın restorasyon çalışmalarını inceledi, kültürel alanlar ekleniyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon ve dönüşüm çalışmalarının sürdüğü tarihi Sirkeci Garı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, tarihi gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanlarıyla yaşayan bir kültür adasına dönüştürüleceğini açıkladı.

İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yerinde inceleyerek projeye ilişkin bilgi verdi. Sirkeci Garı'nın Anadolu'dan gelenler için Avrupa ve Rumeli'ye açılan önemli geçiş noktalarından biri olduğunu belirten Ersoy, savaş dönemlerinde göç hareketleri ile asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini söyledi. Garın yalnızca bir ulaşım merkezi olmadığını ifade eden Ersoy, "Hem bir taşıma ve ulaşım aksı olarak hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları ve anıları olan bir yer" dedi.

ÖZGÜN İŞÇİLİĞİ KORUNARAK YENİDEN İHYA EDİLİYOR

Sirkeci Garı'nın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Ersoy, "Sirkeci de de ana gar binası çok narin bir bina baktığınız zaman. İşçiliğin de çok yoğun olduğu bir bina. O işçiliklerle tekrar eskisine uygun bir şekilde ihya ediliyor" diye konuştu.

SİRKECİ 'YAŞAYAN KÜLTÜR ADASI"NA DÖNÜŞECEK

Sirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Bakan Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini söyledi. Bakan Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiğini açıkladı. Açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağını belirten Bakan Ersoy, "Gün boyu insanların vakit geçirebileceği arındırılmış sahalardan oluşturmuş iki tarafta da bir yaşam merkezini, ulaşım aksı özelliklerini koruyarak hayata geçiriyoruz" dedi.

TARİHİ YARIMADA SİLUETİ YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Sirkeci'deki tarihi yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihi yapılar da yeniden işlevlendirilerek kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor. Proje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihi yarımada siluetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sirkeci Garı 'Kültür Adası' Olacak - Son Dakika

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