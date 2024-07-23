Şırnak'ın Faraşin Yaylası, gezgin arıcıların adresi oldu - Son Dakika
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Şırnak'ın Faraşin Yaylası, gezgin arıcıların adresi oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Yaylası, zengin bitki örtüsüyle gezgin arıcıların tercih ettiği bir bölge haline geldi. Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi illerden gelen kayıtlı 300 gezgin arıcı, yaylada binlerce kovanda bal üretiyor. Yaylanın endemik bitki çeşitliliği ve doğal güzellikleri arıcıları cezbediyor. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, bu yıl bölgede 80 bin arı kovanı olduğunu ve 600 tonun üzerinde bal beklediklerini belirtti.

23.07.2024 14:01
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, zengin bitki örtüsüyle gezgin arıcıların adresi oldu.

Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla yayla, besicilerin yanı sıra farklı tür bitkilerle zenginleşen doğasıyla arıcıların gözdesi durumunda bulunuyor.

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılan başvurular doğrultusunda, Arıcılık Kayıt Sistemi'ndeki verilere göre, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi illerden yaylaya gelen kayıtlı 300 gezgin arıcı binlerce kovanda bal üretiyor.

Geceleri çadırlarda, karavanlarda ya da konteynerlerde konaklayan arıcılar, gün boyu arıların ve kovanların bakımını yapıyor.

"Yüzlerce çiçek çeşidi var"

Adana'dan gelen arıcılardan Medet Seymen, AA muhabirine, Faraşin Yaylası'nın endemik bitkileriyle arıcılığa çok elverişli olduğunu söyledi.

28 yıldır gezgin arıcılık yaptığını belirten Seymen, "Bu yıl Türkiye'nin nadir yaylalarından 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nı tercih ettik. Burası aracılık için son derece uygun. Çok çeşitli bitki türleri mevcut. Bölgede mayısın başından itibaren karlar erimeye, çiçekler açmaya başlıyor. Her hafta bir çiçek açıyor burada. Çok güzel bir flora var. Üçgül, yonca, boğa dikeni, lavanta olmak üzere yüzlerce çiçek ve bitki çeşidi kendini gösteriyor." diye konuştu.

Seymen, kavuştuğu huzurla bu yıl bu yaylaya geldiklerini ve çok da memnun kaldıklarını ifade etti.

"Arı doğadan ne kadar nektar toplarsa balın aroması, tadı, kalitesi, kokusu o kadar artar. Faraşin Yaylası'nda yemyeşil bir ortam ve envaiçeşit bitki, çok güzel bir doğa var." diyen Seymen, balda yüksek rekolte beklediklerini bildirdi.

"Bitki örtüsünün zenginliği arıcıları cezbediyor"

Arıcı Dılgeş Aslan da Faraşin Yaylası'nın arıcılık yapmaya elverişli olduğunu dile getirdi.

Bu yıl çok sayıda gezgin arıcının yaylaya geldiğini anlatan Aslan, "Bitki örtüsünün zenginliği arıcıları cezbediyor. Temmuzun ortasındayız bölgede hala kar kütleleri var. Bu da bizim için büyük bir zenginlik. Besiciler, arıcılar bu zenginliği görünce buraya akın ediyor." dedi.

Mardin'den gelen Muhammet Kadim de Faraşin Yaylası'nı tercih ettiklerini, balda iyi bir rekolte beklediklerini kaydetti.

"600 tonun üzerinde bal bekliyoruz"

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, 3 ilin ortasında yer alan Faraşin Yaylası'nın arıcılık için son derece bereketli bir ortam sunduğunu belirtti.

Karların erimesiyle gezgin arıcıların bölgede konumlandığını ifade eden Sezgin, bölgenin endemik bitki çeşitliliği nedeniyle tercih edildiğini vurguladı.

Sezgin, arıcıların bölgeye gelmesiyle arı konaklama noktalarında da yoğunluğun söz konusu olduğunu söyledi.

İl ve ilçe müdürlüklerine başvurarak arı konaklama belgesi alan arıcıların yaylaya çıktığını ifade eden Sezgin, "Bu yıl yağışların bereketli olmasıyla endemik bitki, floramızda da zenginlik söz konusu. 600 tonun üzerinde bal bekliyoruz." diye konuştu.

Sezgin, bu yıl bölgede 80 bin arı kovanı olduğunu, bunun 30 bininin Faraşin Yaylası'na getirildiğini aktardı.

Arıcıların ekim ayı sonuna kadar bu bölgeden faydalanacağını kaydeden Sezgin, burada elde edilen balın kalitesinin yüksek olduğunu, analiz sonuçlarının bunu gösterdiğini, tüketicilerce de tercih edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Oktay Sezgin, Beytüşşebap, Diyarbakır, Osmaniye, Mardin, Şırnak, Adana, Van, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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