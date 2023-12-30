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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki çatışmada şehit olan askerler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki çatışmada şehit olan askerler için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okutuldu. Mevlit programına Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanı, askerler ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için dua edildi ve teröre tepki gösterildi.

Şırnak\'ın Silopi ilçesindeki çatışmada şehit olan askerler için mevlit okutuldu
30.12.2023 - 16:20,
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Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Yeni Mahalle Muhtarı Şükrü Bakış tarafından beldedeki cami önünde düzenlenen mevlit programına, Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Ahmet Eroğlu, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Camiye ve mahalleye Türk bayrakları ile şehitlerin fotoğrafları asıldı, katılımcılar "Şehitler ölmez", "Vatan size minnettar" yazılı pankartlar açtı.

Cami imamı Vedat Şan tarafından okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi, teröre tepki gösterildi.

Programın sonunda katılımcılara yemek ikram edildi.

Yeni Mahalle Muhtarı Şükrü Bakış ise 12 askerin şehit olmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Şehitler için 1000 kişilik mevlit programı düzenledim. Her zaman devletimizin yanındayız, PKK'ya karşı dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar çok şehidimiz oldu. Ne mutlu ki şu anda Cudi, Gabar, devletimiz tarafından korunmakta. Allah razı olsun." dedi.

Beldedeki vatandaşlardan Mehmet Sadak, teröre tepkilerini dile getirmek, şehit askerler için dua okumak amacıyla toplandıklarını belirtti.

Sadak, "Belde halkı olarak terörü lanetliyoruz. Daima teröre karşı durduk, karşı durmaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Serkan Karadeniz de Görümlü olarak şehitleri için mevlit okuttuklarını söyleyerek, "Görümlü'den, Şırnak'tan bölücü terör örgütü PKK'yı kınıyorum, lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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