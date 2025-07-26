Şırnak'ta 50.5°C ile Sıcaklık Rekoru - Son Dakika
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Şırnak'ta 50.5°C ile Sıcaklık Rekoru

26.07.2025 23:09
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25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50.5°C ile Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı. 132 merkezde yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50.5 derece sıcaklık ile 'tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru' kırıldı. Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan merkezlerden 132'sinde, 'tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerleri' kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayında mevsim normallerinin 12 derece kadar üzerinde seyreden sıcaklık değerleriyle rekor verilerin ölçüldüğünü açıkladı. 15 Ağustos 2023 tarihinde 49.5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçülen 'tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru', 25 Temmuz Cuma günü 50.5 derece ile Şırnak Silopi'de kırıldı. Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan merkezlerden 132'sinde, 'tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerleri' kaydedildi.

SICAKLIK 5 İSTASYONDA DAHA 49 DERECE VE ÜZERİNE ÇIKTI

25 Temmuz'da Silopi'nin yanı sıra 5 istasyonda daha sıcaklık 49 derece ve üzerine çıktı. Mardin'in Kızıltepe ilçesi 49.6, Şırnak'ın Cizre ilçesi 49.4, Mardin'in Nusaybin ilçesi 49.3, Siirt'in Kurtalan ilçesi 49.1, Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM istasyonunda sıcaklık 49 derece olarak ölçüldü.

TEMMUZ SONUNA KADAR YENİ SICAKLIK REKORLARI GERÇEKLEŞEBİLİR

Meteoroloji, temmuzun son günlerinde yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta 50.5°C ile Sıcaklık Rekoru - Son Dakika

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