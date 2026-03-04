Şırnak'ta Deprem Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
Şırnak'ta Deprem Farkındalık Eğitimi

04.03.2026 15:53
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem tatbikatı ve farkındalık eğitimi düzenledi.

Şırnak'ta 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik deprem farkındalık eğitimi ve uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve UMKE koordinasyonunda, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin de desteklediği kurum binası ve bahçesinde düzenlenen tatbikat öncesinde deprem anında doğru davranış biçimleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde, "çök-kapan-tutun" hareketinin hayati önem taşıdığı anlatıldı.

Tatbikatta senaryo gereği çalan alarmın ardından kurum personeli elleri başları üstünde AFAD personeli koordinasyonunda planlı ve kontrollü şekilde binayı tahliye etti.

Daha sonra yaralı kişinin binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesi ve hastaneye ulaştırılması sağlandı. Ardından kurum bahçesinde personele olası yangına müdahale gösterildi.

AFAD Eğitim Farkındalık ve Gönüllülük Hizmetleri Şube Müdürü Peri Hafta, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen deprem tatbikatını başarıyla icra ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 kişinin tatbikatta görev yaptığını belirten Hafta, çeşitli kurumlara yönelik eğitimlerin sürdüğünü bildirdi.

Hafta, şunları kaydetti:

"Sadece Deprem Haftası'nda değil, yılın tamamında anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarına kadar AFAD deprem ve farkındalık eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Toplumsal güç birliğinin oluşması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla etkinliklerimizi sürdürüyoruz."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tatar da tatbikatla amaçlarının olası depremde personeli hazır tutmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

