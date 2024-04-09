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"Bu adımı bir adım daha ileri taşıyın" deyip hükümete öneride bulundu

Şırnak'ta dolu yağışı etkili oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta iki gündür etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı.

Şırnak merkez ve ilçelerinde etkili olan yağış sonrası birçok bölgede dolu etkili oldu. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağış yerini doluya bıraktı. Yüksek bölgelerde kar yağışı etkili olurken alçak bölgelerde ise dolu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.