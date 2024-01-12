ŞIRNAK\'ta Gabar Dağı\'nda yaban domuzu sürüsü görüntülendi

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ŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkez ile Güçlükonak ilçeleri arasında bulunan Gabar Dağı bölgesindeki İnceler köyü yakınlarında, mevsimin etkisiyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan ve aşağı inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
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