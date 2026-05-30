Şırnak'ta Gezici Kütüphane 60 Köye Ulaştı

30.05.2026 11:19
Şırnak'taki Gezici Kütüphane, bir yılda 60 köyde öğrencileri kitapla buluşturdu, üye sayısı 4000'e çıktı.

Şırnak'ta "Gezici Kütüphane" bir yılda 60 köydeki öğrencilerin kitapla buluşmasını sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Şırnak İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen "Gezici Kütüphane" geçen yıl yapılan çalışmayla yenilendi.

Kitap raflarının, öğrencilerin oturup kitap okuyabileceği koltukların, 3 dizüstü bilgisayarın ve internet hizmetinin yer aldığı Gezici Kütüphane ile bir yılda kilometrelerce yol katedilerek 60 köydeki öğrenci ve vatandaşlara hizmet verildi.

Kütüphanede yer alan 4 bin 485 kitap sayesinde kırsaldaki öğrenciler farklı kitapları okuma şansı buldu.

Merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyüne de giden "Gezici Kütüphane"yi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Çocuklar, kitap okuyarak, kütüphaneden ödünç kitap aldı.

Üye sayısı 4 bine çıktı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, AA muhabirine, yenilenen araçlarının kırsaldaki okullarda öğrencileri kitapla buluşturduğunu söyledi.

Bir yılda araçlarının 60 köye gittiğini bildiren Baz, "Kütüphanemizin iç ve dış donanımını değiştirdik. Kütüphanemizdeki kitapları güncel hale getirdik. Gezici kütüphanemizde 4 bin 800 kitapla hizmet veriyoruz."

Kitapların öğrencilere aylık ödünç verdiklerini, her ay dönüşümlü olarak tekrar okullara gidildiğini anlatan Baz, geçen yıl 2 bin olan üye sayısını bu yıl 4 bine çıkardıklarını belirtti.

Baz, şunları kaydetti:

"Kırsalda kitaba ve kütüphaneye ulaşamayan tüm köy okullarına ve vatandaşlarına gezici kütüphane aracımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. Şırnak, Türkiye'nin en genç nüfusu olan illerden biri. Bu genç nüfusumuza daha iyi bir gelecek sağlamak için onları kitapla buluşturmak amacındayız. Çalışmalarımız azim ve gayretle devam edecek."

Kaymakam Çeşme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Zeybek de Gezici Kütüphane'nin ayda bir okullarını ziyaret ederek, öğrencilere hizmet verdiğini belirtti.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak adına Gezici Kütüphane'nin hizmetini önemsediklerini dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Gezici Kütüphane ile öğrencilerimizin farklı kaynaklarla buluşturulmaları çok önemli. Çocuk, kültürünü, çevresini, başka dünyaları ancak okuyarak öğrenebilir. Bu nedenle kitap okuyan öğrenci, kitap okumayan öğrenciye göre en az 3-5 adım önde. Kitap okumanın akademik başarıya etkisi tartışılmaz. Bu uygulamayı destekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaymakam Çeşme İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hira Deniz Acet ise Gezici Kütüphane'nin köye gelmesinden dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Kitap okumayı sevdiğini dile getiren Acet, "Masal kitapları okuyunca hem eğleniyorum hem de çok şey öğreniyorum." dedi.

Ömer Çetin de geçen ay Gezici Kütüphane'den ödünç aldığı kitabı okuyup yenisiyle değiştirdiğini, kitap okumanın derslerine büyük fayda sağladığını belirtti.

Kaynak: AA

Şırnak, Kültür, Eğitim

