Şırnak\'ta HLHS tanısı konulan yenidoğan bebek ambulans uçakla Ankara\'ya sevk edildi

Şırnak'ta HLHS tanısı konulan yenidoğan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve HLHS tanısı konulan yenidoğan bebek, cerrahi müdahale ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi, sevk edildiği Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde yapılacak.
ŞIRNAK'ta Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (HLHS) tanısı konulan ve cerrahi müdahale ihtiyacı bulunan yenidoğan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören D.Y. isimli yenidoğan bebeğe, Hipoplastik Sol Kalp Sendromu tanısı konuldu. Cerrahi müdahale ihtiyacı bulunan bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne nakledilen bebeğin, tetkik ve tedavisinin burada sürdürüleceği bildirildi.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: DHA
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