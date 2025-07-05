Şırnak'ta "Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni ve Hz. Nuh'u Anma Programı" düzenlendi

Şırnak'ta, "Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni ve Hz. Nuh'u Anma Programı" gerçekleştirildi.

Valilik ve Belediye işbirliğiyle Cudi Dağı Sefine bölgesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Programı"nın ikinci gününde protokol, Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi erbane ekibi tarafından karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Birol Ekici ve beraberindekiler geminin indiği yer olarak rivayet edilen alanda şükür namazı kıldı.

Daha sonra düzenlenen Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni'nde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti.

Festival alanında yapılan Hz. Nuh'u Anma Programı da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Cudi Sefine ve Hz. Nuh konulu film gösterimi yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programda yaptığı konuşmada, Cudi Dağı'nda düzenlenen etkinlikte muhteşem güzellikleri bir arada yaşadıklarını söyledi.

İslam'ın, yeryüzünde yaşayan tüm insanlığın huzur, mutluluk, barış, birbirine saygı, sevgi ve sadakat içerisinde yaşamaları için Cenabı Allah'ın insanlığa gönderdiği din olduğunu belirten Erbaş, Allah katında tek dinin İslam olduğunu ifade etti.

Cenabı Allah'ın bu dini tüm yeryüzüne ulaştırması için peygamberleri görevlendirdiğini dile getiren Erbaş, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlerin İslam'ı tebliğ etmek için görevlendirildiklerini anlattı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Şunu da Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hakk bizlere öğretmiştir. İslam'ın dışında din edinen kimseden o din kabul olunmayacaktır. O açıdan yeryüzüne gönderilen hak din, Allah'ın gönderdiği tek din İslam'dır. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa İslam peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçsin geçmesin. Rabb'imizin gönderdiği bütün peygamberler İslam peygamberidir. İslam yeryüzüne gönderilen en büyük nimettir. Ne mutlu bizlere ki o nimete sahip olmak bizlere nasip olmuş. Yeryüzünde Allah'ın size nasip etmiş olduğu en büyük nimet nedir diye size birisi sorsa cevabınız ne olacak biliyor musunuz, 'İslam. Benim Müslüman olmam Allah'ın bana verdiği en büyük nimettir.' Cevabımız bu olacak."

"Bu topraklar 1450 yıldır kesintisiz ezanların, Kur'an'ın okunduğu topraklar"

İslam'ı yeryüzünde duymayan kulaklara duyurmak, görmeyen gözlere göstermek ve anlamayan kalplere anlatmak için gönderilen tüm peygamberlere salat ve selam gönderen Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olmasının en önemli sebeplerinden birisi onun Kur'an vesilesiyle diğer peygamberleri de bize tanıtmasıdır. Yüce Rabb'imiz Kur'an'ı kime gönderdi? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'a. O bizim başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, gözlerimizin nuru, kalplerimizin sürurudur. Onun sayesinde Hazreti Nuh'u, Hazreti Adem'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı öğrendik. Onun sayesinde Hazreti Nuh'un indiği yerin Cudi olduğunu öğrendik çünkü Allah Celle Celaluhu O'nu vesile kıldı. Kur'an'ı ona gönderdi."

Cenabı Allah'ın Hazreti Muhammed'i alemlere rahmet olarak göndermesinin en önemli sebeplerinden birinin Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i vahiy ile alıp peygamber kıssalarını öğretmesi olduğunu belirten Erbaş, "Kudüs Müslümanların idaresine Peygamberimizin vefatından 5 sene sonra geçti. O gün bugündür Kudüs'te ezan okunuyor. Kıyamete kadar ezan okunmaya devam edecek inşallah. 637 yılında hemen komşu ilimiz Kilis, Anadolu'da ezanların ilk okunduğu şehir oldu. Ardından Diyarbakır ve Şırnak yani Peygamberimizin vefatından 7 sene sonra Diyarbakır'dan Ashab-ı Kiram girdi. Şırnak'a geldiler ve demek ki 1450 küsur yıldır bu topraklarda ezan okunuyor. Bu topraklar 1450 yıldır kesintisiz ezanların, Kur'an'ın okunduğu topraklar. İnşallah kıyamete kadar da ezanların, Kur'anların okunduğu, secdelerin yapıldığı, İslam'ın hakikatlerinin yaşandığı topraklar olarak kıyamete kadar devam edecektir." diye konuştu.

"Şırnak'ı Mekke'ye benzetiyorum. Şimdi buna Cudi Dağı'nı da ekliyorum. Bakın Cudi Dağı'na, Mekke'deki Nur Dağı'nı gözünüzün önüne getirin. Burada bir dua yapacağız. Yapacağımız o duayı görün ve Arafat'ta yaptığımız vakfe duasını gözünüzün önüne getirin. Kaç açıdan Mekke'ye benzeyen bir şehirdeyiz. Bunun için şükretmemiz lazım." ifadelerini kullanan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnaklılara selamlarını getirdiğini söyledi.

"Bu topraklarda keyifle dolaşacağız"

Vali Ekici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çağrısı olduğunu hatırlattı.

Bu çağrı üzerine kardeşlik, birlik, ve beraberliği imar edeceklerini belirten Ekici, şöyle dedi:

"Bu birlik ve beraberliği imar ettiğimiz zaman ilmik ilmik dokuduğumuz zaman neleri elde edeceğimizi biliyorum. Petrol üreteceğiz, zenginliği elde edeceğiz, işimiz olacak, aşımız olacak. Bu topraklarda keyifle dolaşacağız, bugün olduğu gibi. Bu topraklar kardeşin kardeşe pusu kurduğu, taşın arkasına saklanıp ateş ettiği, kan ve gözyaşının hakim olduğu topraklar olmaktan bugün çıkmış. Gelin Hazreti Nuh'un çağrısında olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın çağrısında olduğu gibi kardeşliğimizi, iyiliği, birliğimizi ve beraberliğimizi geliştirelim ve bu toprakları bir cennete dönüştürelim, Hazreti Nuh'tan sonra olduğu gibi. Bu mekanın güzelliğini, kutsallığını, çok özel olduğunu, lalelerin, sümbüllerin, çiçeklerin mekanı olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunun için bir cami yapacağız. Temelini attığımız camiyi hemşehrilerimle birlikte en kısa sürede bitirmek benim en büyük borcumdur."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar de birer konuşma yaptı.

Programda, tasavvuf sanatçısı Prof. Dr. Fatih Koca konser verdi, Molla Ahmet Cezeri Vakfı öğrencileri çeşitli ilahi ve kasideler seslendirdi.

Valilik ve Belediyenin kurduğu çadırlarda vatandaşlara aşure ve yemek ikramı yapıldı. Aile Destek Merkezinin açtığı stantlarda ürünler sergilendi, güvercinler uçuruldu, aileler alanda piknik yaptı.