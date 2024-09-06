Şırnak\'ta Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

Şırnak'ta işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Merkez Kumçatı- Kasrik beldesi kara yolu 12. kilometresinde, S.K. yönetimindeki 73 M 1015 plakalı işçi taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücünün yanı sıra minibüsteki 5 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Şırnak ve Cizre ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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