Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde 16 şüpheliye ait araçlarda arama yapıldığı belirtildi.

Aramalarda, 6 gram kubar esrar ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 cep telefonu, 6 bin 672 bandrolsüz sigara, 61 elektronik sigara, 21 kilogram çay, 6 kilogram nargile tütünü, 19 şarj cihazı, klima, kaynak makinesi, 537 inşaat malzemesi, 310 süs eşyası, 6 el aleti, 17 şemsiye ve 83 muhtelif malzemenin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda yakalanan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 14'ü işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı."