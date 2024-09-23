Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

23.09.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde 16 şüpheliye ait araçlarda arama yapıldığı belirtildi.

Aramalarda, 6 gram kubar esrar ile gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 cep telefonu, 6 bin 672 bandrolsüz sigara, 61 elektronik sigara, 21 kilogram çay, 6 kilogram nargile tütünü, 19 şarj cihazı, klima, kaynak makinesi, 537 inşaat malzemesi, 310 süs eşyası, 6 el aleti, 17 şemsiye ve 83 muhtelif malzemenin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda yakalanan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 14'ü işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı."

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Polisimizi şehit eden alçağa pişman mısın diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa pişman mısın diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:59 Bu görüntünün bedeli ağır oldu Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 100’e yükseldi, 400’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 15:19:49. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement