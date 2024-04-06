Şırnak\'ta Kızılay, İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yaptı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.
İlçede önceden belirlenen 35 ihtiyaç sahibi ailenin evine ekiplerce gıda kolileri ulaştırıldı.
Yardımları alan aileler Kızılay ekiplerine teşekkür etti.
Şırnak Kızılay Şube Başkanı Muhittin Benek, ramazan ayı dolayısıyla yardımların devam ettiğini belirtti.
Benek, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar kent merkezi ve ilçelerde 1100 gıda kolisi dağıttık. Bunun dışında 200 aileye ekmek yardımında bulunuyoruz. 200 ailenin günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Yine 5 bin kişiye giysi yardımı yaptık. Yardımlar sürüyor. Şırnak ve ilçelerinde toplam 1660 kişiye nakdi yardımda bulunduk."
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