Şırnak'ta Öğrenciler Robotik Kodlama ile Başarıya Ulaşıyor
Şırnak'ta Öğrenciler Robotik Kodlama ile Başarıya Ulaşıyor

30.03.2026 14:00
Şırnak'ta kurulan robotik takımlar, İstanbul'daki yarışmalara katılarak ödüller kazandı.

ŞIRNAK'ta bir köy okulunda robotik kodlama ile tanışan öğrenciler, İstanbul'daki davetin ardından kendi takımlarını kurdu. Takım, geçen yıl katıldığı yarışmalarda 3 ödül kazanırken, 31 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya katılacak.

İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu 'Caracal Robotics' takımı, 'Potansiyel Eşitlik Yolu Projesi' kapsamında Şırnak Merkez Toptepe Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencileri robotik kodlama ile tanıştırdı ve İstanbul'daki yarışmalara davet etti. Davet üzerine İstanbul'a giden öğrenciler, dönüşte edindikleri deneyimle kendi robotik kodlama takımlarını kurdu. Toptepe Ortaokulu bünyesinde kurulan 'Siyabot Robotics' takımı, 2025 yılı içinde İstanbul'da düzenlenen yarışmalara katıldı. Takım, Piri Reis Turnuvası'nda Think Award 2'ncilik ödülünü, Kadıköy Off-Season yarışmasında ise Connect Award ve Sustain Award ödüllerini kazandı.

Öğrenciler, eğitimlerine devam ederken Şırnak Anadolu Lisesi bünyesinde 'ŞAL RoboRage' adıyla lise düzeyinde robotik kodlama takımını da kurdu. Ekip, 31 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Avrasya Regional yarışmasına katılacak.

'KENDİ ROBOTUMUZU YAPARAK BAŞLADIK'

Siyabot Robotics Takım Kaptanı Beritan Külter, İstanbul'da edindikleri deneyimin kendileri için dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün burada hayallerimizi gerçekleştiren ŞAL RoboRage Takımının yanındayız. Biz önceden İstanbul'a gittik ve üç farklı ödülle geri döndük. Biz 7'nci sınıfız ve seneye 8'inci sınıf olacağımızdan, bu robotik maceramızın tek sene ile sınırlı olmasını istemedik ve 'ŞAL RoboRage' takımını kurduk ve bugün de onların yaptığı çalışmaları izlemeye geldik. Onlarla çok gurur duyuyoruz. Burada uluslararası bir robot yarışması için robotlar tasarlıyoruz. İki kere gittik ve ikisinde de FTC yarışmalarına katıldık. Orada da üç farklı ödülle döndük. Birincisi sunumlarımızdan ve projelerimden aldığımız bir ödüldü. Diğerleri de sürdürülebilirlik ödüllerimizdi. Biz bu işe Caracal Robotics'e başladık. Onlar da ağabeylerimiz gibi bir e-FRC takımı. Onların onlar bizi İstanbul'a davet etti. Gittik, gördük ve sonra kendi robotumuzu yaptık ve böyle başladık biz de" dedi.

'ÇOCUKLARIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

ŞAL RoboRage Takım Kaptanı Aleyna Yaman, İstanbul'da başarı elde etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bizler Şırnak'ta kurulan FRC takımı olarak 31 Mart'ta düzenlenen Avrasya Final yarışmasına katılacağız ve burada biz sadece robot yapmıyoruz. Aynı zamanda hem STEM'i yayıyoruz hem çocukları robotik alanda geliştiriyoruz. Aynı zamanda çocukların hayalini gerçekleştiriyoruz. Bizim takımımızın kurulmasına öncülük eden Siyabot Robotiks takımı çocukları bizlere hayallerini gerçekleştirmemizi istediler ve bizler de onların Hayallerini gerçekleştirdik. Hayallerini gerçekleştirdiğimiz için biz çok gurur duyuyoruz ve mutluyuz. Biz bu şekilde Şırnak'ta kurulan bir takım olarak bizler Şırnak'ta bir ses duyurmaya gidiyoruz İstanbul'a. Şırnak'ta bir ismimiz olsun ve Şırnak'ı gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ YURTDIŞINDAKİ YARIŞMALAR'

Takımların mentörlüğünü yapan Nilay Duru ise, "Bir köy okulundan başlayan büyük bir başarı aslında. Biraz çok fazla inanmadılar bize ama biz bunu başardık ve bunun için kendimizle ve öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bundan sonra aslında çalışmalara devam ediyoruz. Şırnak küçük bir dünya olsa Bu arada çocukların hayalleri çok büyük ve biz köy okullarının mucizesi diyerek bu yola çıktık ve çocuklara inanıyoruz. Hedefimiz bir de yurt dışına çıkmak, Amerika'daki yarışmalara gitmek. Zor değil, bunun zor olmadığını üç büyük ödül alarak bunu ispatlamış olduk aslında. Hedefimiz bu yönde. Sene umarım Amerika'ya Dünya Şampiyonası'na gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Öğrenciler Robotik Kodlama ile Başarıya Ulaşıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta Öğrenciler Robotik Kodlama ile Başarıya Ulaşıyor - Son Dakika
