Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Damlarca köyü mevkisinde, S.B. idaresindeki 73 FE 171 plakalı otomobil, S.Y. yönetimindeki 58 BS 073 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı - Son Dakika
