Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABF 814 plakalı otomobil, Taşarası köyü mevkisinde yamaçtan sürüklenerek Habur Çayı'nın kenarına devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?