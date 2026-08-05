Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güçlükonak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.D. (65) yönetimindeki 73 EC 968 plakalı hafif ticari araç, Güçlükonak-Cizre kara yolunun Damlarca köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü İ.D. ile araçta bulunan Y.E. (23) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?