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Şırnak'ta tüm okullarda afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri veriliyor - Son Dakika
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Şırnak'ta tüm okullarda afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri veriliyor

Şırnak Valisi Cevdet Atay, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile birlikte Şehr-i Nuh Anaokulu'nda düzenlenen eğitim programına katıldı. AFAD İşlek, burada verilen farkındalık eğitimleri hakkında Vali Atay'a bilgi verdi. Vali Atay, öğrencilere AFAD çantası, boyama kitabı ve çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Şırnak\'ta tüm okullarda afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri veriliyor
17.01.2024 - 13:10,
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Şırnak'ta tüm okullarda "Afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri" veriliyor.

???????Şırnak Valisi Cevdet Atay, beraberinde AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile Şehr-i Nuh Anaokulu'nda düzenlenen eğitim programına katıldı.

AFAD İşlek, burada verilen farkındalık eğitimleri hakkında Vali Atay'a bilgi verdi.

Vali Atay, öğrencilere AFAD çantası, boyama kitabı ve çeşitli oyuncaklar dağıttı.

İşlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Afete Hazır Kampanyası" kapsamında, kent merkezi, ilçeler ve köylerdeki okullarda afet farkındalık eğitimlerinin verildiğini söyledi.

Hedeflerinin başta deprem olmak üzere ülkede görülen afetlere yönelik afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak olduğunu belirten İşlek, "En büyük amacımız, toplumda afet kültürünü oluşturmak, afetlere müdahale kabiliyetini geliştirmektir." dedi.

Ülke genelinde çeşitli kanallarla verilen afet eğitimlerini standart hale getirmeyi ve uluslararası organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan da yararlanmayı hedeflediklerini ifade eden İşlek, yeterli bilgi, tecrübeye sahip akredite olmuş eğitim yollarının oluşturulmasını istediklerini aktardı.

Kaynak: AA
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