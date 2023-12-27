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Şırnak'ta Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı DEM Partisi'ne tepki gösterdi - Son Dakika
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Şırnak'ta Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı DEM Partisi'ne tepki gösterdi

Şırnak'ta Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, DEM Parti'ye tepki göstermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Vakıf üyeleri, HDP/DEM Partisi binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, partinin terör seviciliği yapmak, hainlere kol kanat germek ve milletin birliğine zarar vermekle suçlandığı belirtildi. Şehit aileleri ve gaziler, devletin yanında olduklarını vurguladı.

Şırnak\'ta Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı DEM Partisi\'ne tepki gösterdi
27.12.2023 - 18:46,
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Şırnak'ta Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, düzenledikleri basın toplantısıyla DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Vakıf üyeleri, Uludere Caddesi'ndeki HDP/DEM Partisi binası önünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Osman Tatar, terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diledi.

"Tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDP/DEM Partisi, bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ediyor." ifadesini kullanan Tatar, partinin, farklı zamanlarda ve farklı isimlerle karşılarına çıksa da alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyeceğini söyledi.

Tatar, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki milli birlik ve bütünlüğümüze kastedenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak batı emperyalizminin taşıyıcısı ve işbirlikçisi terör örgütü PKK ile iltisaklı olan, kalkan olmaya çalışan ve savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclisten gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazi Meclisimizde hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem de bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor."

Osman Tatar, şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletin yanında olduklarının altını çizdi.???????

Kaynak: AA
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