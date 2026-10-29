Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak’ın Uludere ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR’ın çarpıştığı kazada, kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bir eve çarptı. Ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak kurtarılamazken, 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uludere’de sabah saatlerinde yaşanan kazada, TIR’la çarpışan yolcu otobüsü bir eve daldı. Feci kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
OTOBÜS TIR’LA ÇARPIŞTI, EVE DALDI
Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde sabah saatlerinde, 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarparak durabildi.
15 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak’taki hastanelere kaldırıldı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Sabri Yumak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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