Şırnak Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Yapıldı

Şırnak Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni Yapıldı

Şırnak Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 1133 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Tören sırasında öğrenciler İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Rektör ve diğer yetkililer öğrencileri tebrik etti ve desteklerini belirtti. Törenin sonunda dereceyle mezun olan öğrencilere plaket verildi ve bir öğrenci kız arkadaşına evlenme teklif etti.

31.05.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Üniversitesi'nde (ŞÜ) eğitimlerini tamamlayan 1133 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversite yerleşkesindeki futbol sahasında düzenlenen programda, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler tören geçişi yaptı.

Geçiş töreninde öğrenciler İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını açtıkları pankartlarla protesto etti.

Öğrencilerin açtığı pankartlarda, "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocukların ölmediği özgür Gazze'nin sesi ol","Şırnak'tan Gazze'ye mezunlardan bin selam", "Filistin bu sene mezun vermedi dünya sınfta kaldı" ifadeleri yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversite birincisi Sibel Eriş, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Alkış, "Sevgili öğrencilerimiz bugün itibarıyla eğitim-öğretim süreçlerinizden birini daha tamamlıyorsunuz. Mezun olmanız hasebiyle şimdilik bu kurumdan ayrılıyorsunuz. Şunu kesinlikle bilmelisiniz ki üniversite olarak her zaman size yardımcı olmaya hazırız. Her türlü rehberlik, yardım ve dayanışma konusunda imkanlarımız ölçüsünde sizlerin yanınızda olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket verildi.

Programda ayrıca mezun olan bir öğrenci kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Katılımcılar "evet" diyen çifti alkışladı.

Mezuniyet marşının okunmasının ardından öğrenciler, keplerini havaya attı.

Törene Vali Vekili Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Filistin, Rektör, İsrail, Şırnak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:26:17. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement