Şırnak Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Şırnak Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Şırnak Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki gösterdi

Şırnak Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini basın açıklamasıyla dile getirdi. Öğrenciler, İsrail aleyhine slogan atarak destek gösterisinde bulundu. Açıklamada, İsrail'in süregelen saldırıları kınanırken, ABD'nin İsrail'e verdiği destek protesto edildi ve dünyanın tüm vicdanlı halkları adalet ve iyilikte buluşmaya davet edildi.

06.05.2024 15:41
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Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini basın açıklamasıyla dile getirdi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında bir araya gelen, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Cihan Uçak, İsrail'in aylardır okul, hastane ve sivil yerleşim yeri ayırımı yapmaksızın saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Uçak, "ABD'nin önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan bu vahşet lanetlenirken diğer taraftan ABD'nin İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Gazze'ye destek gösterilerine devam eden öğrencileri destekliyoruz. ABD'de dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den, Şırnak Üniversitesinden selam gönderiyoruz." dedi.

Uçak, dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya davet ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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