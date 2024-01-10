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Şırnak Valisi Cevdet Atay'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Şırnak Valisi Cevdet Atay'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Atay, bağımsız basının önemine vurgu yaparak, gazetecilerin fedakarca çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Atay, gazetecilerin toplumu bilgilendirme ve sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Şırnak Valisi Cevdet Atay\'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2024 - 13:52,
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Atay, mesajında demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin bağımsız basın olduğunu, özgür ve ilkeli bir medyanın toplumsal kalkınmanın gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

İletişim ve etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamada çok yönlü bir misyonu içerdiğini aktaran Atay, bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerin zorlu şartları gözetmeksizin vatandaşları bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Atay, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve Şırnak'ımızın ihtiyaç ve taleplerini yetkililere kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Bilgi birikimi ve tecrübesinden güç alarak, meslek etiği ve sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden, mesleğini yaparken yeri geldiğinde canını feda etmeyi dahi göze alabilen bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, huzur, esenlik ve başarılar temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak Valisi Cevdet Atay'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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