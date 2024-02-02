Sırp kökenli Dusko Arsic, Kosova\'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Sırp kökenli Dusko Arsic, Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Başkent Priştine'deki Temel Mahkemedeki duruşmada Arsic, "sivil halka karşı savaş suçu işlemek" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl aralıkta gözaltına alınan Arsic, 20 Nisan 1999'da Priştine'nin Butovc köyünde B.Ş'nin öldürülmesi ve yaralı A.K'ye fiziksel ve zihinsel kötü muamelede bulunulması olaylarına dahli olduğu için yargılanıyordu.

İddianamede Arsic'in, Sırp polisi ve paramiliter grupların üyeleriyle 1999 yılının Ocak-Haziran döneminde sivil halkın Priştine ve çevresinden zorla başka yere yerleştirilmesi sürecine katıldığı ve başka bir grupla Arnavutların mallarını yağmalayıp zarar verdiği anlatılıyordu.

Arsic'in avukatı karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Kosova Savaşı

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosova Savaşı'nda hayatını kaybetmiş ancak hala cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut, 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.