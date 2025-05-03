Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni Tarih Değişikliği

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programı yarına alındı.

DEM Parti, kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesinde vefat eden Önder'in cenaze programındaki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Önder için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Parti, daha önce cenaze programının 5 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıklamıştı.