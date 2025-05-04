Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanıyor...
11.00 - 16.58 - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenecek törenlere katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor, Adana Demirspor-Göztepe ve Fenerbahçe- Beşiktaş maçlarıyla devam edecek. (SAMSUN/ADANA/İSTANBUL)
10.45 - 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabına Çeşme'den start verilerek Bostanlı'da final yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına, Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla devam edilecek. (İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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