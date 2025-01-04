Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
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Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı

Sis Dağı Yaylası\'nda Sarıkamış şehitleri anıldı

TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı.

04.01.2025 15:38  Güncelleme: 15:45
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TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, düzenlenen yürüyüşle anıldı. Katılımcılar, karla kaplı yaylada Türk bayrağı taşıdı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde donarak şehit olan binlerce Türk askeri için Şalpazarı'nın 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kaymakamlık desteğiyle birlikte anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkisinden başlayan yürüyüşe, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİLER

Gelenek haline gelen ve bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, kalınlığı 1 metreyi bulan kar üzerinde yürüyerek 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. 3 bin kişinin katıldığı, al bayraklı atkı, bere ve Türk bayrağı dağıtımının da yapıldığı yürüyüşün sonunda, Hanyanı mevkisine ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti.

Kaynak: DHA

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