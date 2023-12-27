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Sis nedeniyle TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü - Son Dakika
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Sis nedeniyle TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda bir TIR, karşıya geçmeye çalışan büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 7 inek hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

27.12.2023 - 17:41,
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü.

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Silvan kara yolu kırsal Karpuzlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede 01 V 1677 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 7 inek öldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Ölen inekler yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Sis nedeniyle TIR\'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sis nedeniyle TIR'ın çarptığı sürüdeki 7 inek öldü - Son Dakika
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