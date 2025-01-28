Sis ve Buzlanma Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi uyarısı yapılıyor. Buzlanma, çığ ve sis hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklıkları, Ankara'da en yüksek 7, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 7 derece olacak.