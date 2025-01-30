Sis ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
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Sis ve Buzlanma Uyarısı

Marmara ve iç-doğu bölgelerde sis, pus, buzlanma bekleniyor; Ege'de yağışlar görülecek.

30.01.2025 07:21
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

MGM sis, buzlama ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 13, en düşük 2; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 8; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 10 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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