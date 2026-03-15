Sisi, Arap Liderlerle Görüştü - Son Dakika
Sisi, Arap Liderlerle Görüştü

15.03.2026 22:55
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar, BAE ve Ürdün liderleriyle güvenlik ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün liderleriyle bölgesel gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinde Ürdün'ün yanı sıra Körfez'deki Arap ülkelerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alması ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar, BAE ve Ürdün liderleriyle görüşmelerinde, Mısır olarak İran'dan Arap ülkelerini hedef alan saldırıları reddettiklerini ifade ederek, söz konusu ülkelerin halklarıyla dayanışmalarını vurguladı.

Ürdün ve Körfez'deki ülkelerin güvenlik ve istikrarını korumak için Mısır'ın gerekli destekleri sunmaya hazır olduğunu aktaran Sisi, ayrıca bölgedeki savaşın son bulması için Mısır'ın sarf ettiği bölgesel ve uluslararası çabaları anlattı.

Körfez güvenliğinin Mısır ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Sisi, mevcut zorluklarla mücadele etmek ve bunların üstesinden gelmek için ortak eylemin güçlendirilmesi ve Arap ülkelerini hedef alan her türlü saldırıya karşı yanıt verilmesini sağlayacak şekilde kolektif Arap ulusal güvenliği kavramının hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sisi, Arap Liderlerle Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Sisi, Arap Liderlerle Görüştü - Son Dakika
