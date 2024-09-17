Sisi ve Abdullah'dan Gazze'ye Acil Ateşkes Çağrısı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgesel güvenliği sağlamak için İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının acilen durdurulması gerektiğini belirterek, Filistinlilere yönelik her türlü tehcir girişimini de reddettiklerini yineledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Sisi ile Kral Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kral 2. Abdullah ve Sisi, "İsrail'in Batı Şeria'da saldırılara devam etme tehlikesine" karşı uyardı.

Görüşmede ikili, "Bölgenin güvenliğini korumak ve çatışma dairesinin genişlemesini önlemek için öncelikli bir adım olarak Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının gerekliliğini" vurguladı.

İki lider, telefon görüşmesinde "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini" yineledi.

İkili ayrıca, "Filistinlileri, tüm meşru haklarını elde etmeleri ve 1967 sınırında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmaları konusunda desteklemeye devam etmenin gerekliliğini" kaydetti.

Amman ile Kahire, İsrail'in Gazze'deki mevcut saldırıları kullanarak, Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Mısır'a gönderme planları uygulamaya geçirmesinden endişe ediyor.

Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını vurgulayan Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtiyor.

İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru ve Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarı müzakereleri zora sokan meselelerin başında geliyor.

Mısır yönetimi de İsrail'in Refah Sınır Kapısı ya da Philadelphi Koridoru'nda var olmasının "ulusal güvenliğine" zarar vereceğini ifade ederek buna karşı çıkıyor.