Sisi ve Kral Felipe'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sisi ve Kral Felipe'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

18.09.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ve İspanya liderleri, Gazze'de ateşkes ve insani yardımların sağlanması için toplandı.

KAHİRE, 18 Eylül (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İspanya Kralı 6. Felipe, Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması çağrısında bulundu.

İki lider, çarşamba günü Mısır'daki İttihadiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirdikleri görüşmede Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceği ve Avrupa'ya doğru yasadışı göçü tetikleyebileceği uyarısında bulundu. İsrail'in yerleşim alanlarını genişletmesini ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak etme tehditlerini de kınayan liderler, bu eylemleri "uluslararası hukukun açık ihlali" diye nitelendirdi.

Sisi, Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanıması da dahil olmak üzere İspanya'nın adil ve kapsamlı bir Ortadoğu barışına verdiği destekten övgüyle bahsetti. Kral 6. Felipe ise Mısır'ın son iki yıldır Gazze'de ateşkesin sağlanması ve yeniden inşa planlarının hazırlanması için yürüttüğü çabaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına yönelik girişimleri kesin bir dille reddettiklerini" de yineleyen liderler, bu girişimlerin hem Filistinlilerin haklarını hem de komşu ülkelerin güvenliğini etkileyeceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Filistin, İspanya, Güncel, Dünya, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi ve Kral Felipe'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:07
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:15:14. #7.12#
SON DAKİKA: Sisi ve Kral Felipe'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.