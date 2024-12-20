Sisi ve Pezeşkiyan, Bölgesel Gelişmeleri Görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olanakların araştırılmasına ve bölgede istikrarın desteklenmesine katkıda bulunulmasına yönelik ortak çabalar ele alındı.

Mısır ve İran cumhurbaşkanları bölgesel gelişmeler ve bölgede barışını yeniden tesis etmenin yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu

Filistin topraklarındaki duruma değinen ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama ve insani yardım sağlama çabalarını gözden geçiren iki lider, Lübnan ve Suriye'deki durumu da ele aldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Sisi, bölgesel gerilimi azaltmanın ve tırmanışı önlemenin önemini vurgulayarak, Ortadoğu'da ve tüm dünyada barış ve güvenliğe ciddi yansımaları olacak tehlikeli çatışmalardan bölgenin korunması için tüm tarafların akıllı davranması gerektiğini söyledi.