Sisi ve Selman Gazze İle İlgili Ortak Mesaj Verdi

21.08.2025 22:22
Mısır ve Suudi Arabistan liderleri Gazze'de İsrail'in işgal girişimlerine karşı olduklarını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistinlileri göçe zorlama ve Gazze Şeridi'ni yeniden işgal girişimlerini reddettiklerini yineledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Neom kentinde Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya geldi.

Sisi ile Bin Selman, Gazze Şeridi'ne insani yardımların engelsiz bir şekilde girişinin ve esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesi ya da Gazze'de İsrail işgalini yeniden tesis etme girişimlerinin her birinin reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

İki lider ayrıca Batı Şeria'da İsrail'in Filistinliler aleyhindeki uygulamalarının da durdurulması gerektiğini belirtti.

Özellikle Orta Doğu'da yaşanan hızlı gelişmelerin gölgesinde iki ülkenin koordinasyon ve ortak istişareyi sürdürme konusunda kararlılığının teyit edildiği görüşmede, bölge ülkelerinin istikrarını desteklemenin, toprak bütünlüklerini ve ulusal kurumlarının bütünlüğünü korumanın önemi vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Mısır'la arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerinden gurur duyduğunu dile getiren Bin Selman, Riyad'ın "çeşitli alanlarda işbirliği çerçevesini güçlendirmeyi; daha geniş ve sürdürülebilir ufuklara ilerletmeyi" istediğini aktardı.

Bin Selman, Mısır'ın, tarihi ağırlığı ve stratejik konumuna binaen bölgesel düzeyde güvenlik, istikrar ve kalkınmanın pekiştirilmesinde oynadığı önemli rolden övgüyle söz etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ülkesinin Suudi Arabistan'a ve iki ülkeyi birleştiren yakın tarihi bağlara karşı derin dostluk duyguları beslediğini kaydetti.

Sisi, ikili ilişkilerde gerçekleştirilen niteliksel sıçramanın üzerine daha fazla ekleyerek devam etmeyi istediklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ortak yatırımların artırılmasının, Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin kurulmasının hızlandırılmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca endüstriyel entegrasyon, teknoloji endüstrilerinin yerelleştirilmesi, ulaştırma, yeni ve yenilenebilir enerji, kentsel gelişim alanlarında daha fazla ortaklık başlatılması konularında da mutabık kalındı.

Kaynak: AA

