Sisi ve Umman Sultanı'ndan Gerginliğe Çözüm Arayışı
Sisi ve Umman Sultanı'ndan Gerginliğe Çözüm Arayışı

18.03.2026 16:37
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Umman Sultanı ile İran’a yönelik saldırıları değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri gölgesinde, bölgedeki gerginliği azaltma ve saldırıları sonlandırma çabalarını değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Bin Tarık telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ülkesinin Umman ve tüm Körfez ülkelerinin istikrarını ve egemenliğini destekleyen tutumunu ifade eden Sisi, İran'ın Arap ülkelerine saldırılarını kınadığını, bu saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sisi, ülkesinin gerilimi azaltmak ve saldırıları mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek amacıyla uluslararası ve bölgesel düzeylerde yürüttüğü yoğun temaslara değindi.

Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca, Umman'ın ABD ve İran arasında yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini ve desteklediğini aktardı.

Mısır ve Körfez ülkelerinin ortak kaderi ve ulusal güvenlik birliğinin önemini vurgulayan Sisi, bölgedeki tehlikeli gelişmeleri atlatabilmek için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Cumhurbaşkanı Sisi'nin talimatıyla Kuveyt'teki son gelişmeleri yakından takip etmek için Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati, Kuveytli mevkidaşından, İran'ın saldırı girişimlerini önlemek ve ülkenin iç güvenliği, kaynakları ve istikrarına yönelik her türlü tehdide kararlı bir şekilde karşı koymak için aldığı kapsamlı güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi aldı.

Abdulati, ülkesinin egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit girişimi karşısında Kuveyt'in yanında yer aldığını da ayrıca vurguladı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

